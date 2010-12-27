Четверо взрослых и девочка попали в больницу после ДТП с автобусом на Просвещения

В пятницу на перекресте проспектов Просвещения и Светлановского произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. В результате пострадало пять человек, в том числе пятилетняя девочка.

В пятницу, 12 мая, на севере Петербурга произошла авария с участием легкового автомобиля и общественного транспорта. Toyota Corolla лоб в лоб столкнулась с автобусом. Как отмечают очевидцы, автобус стоял и готовился поворачивать. В то время как иномарка на скорости, без попытки затормозить, врезалась в ЛИАЗ.

В результате столкновения пострадали пассажиры автобуса. Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД со ссылкой на медиков, травмы получили пять человек. Среди пострадавших пятилетняя девочка. Состояние всех пациентов оценили как средней тяжести.

На месте происшествия работало сразу пять карет скорой помощи, а позже подъехала реанимация. По словам свидетелей, одну женщину в машину врачей грузили на носилках.

Столкновение произошло в центре перекрестка. Из-за этого затруднилось движение всего транспорта. А трамваи вообще были вынуждены остановиться на некоторое время. К настоящему часу затор уже рассосался, так как пострадавшие машина растащили.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург