Подробности ДТП с автобусом и фурой на Выборгском шоссе: женщина получила травмы

Стали известны новые обстоятельства утренней аварии с участием автобуса и грузовика. В результате ДТП травмы получила 45-летняя пассажирка автобуса.

В среду, 3 мая, на Выборгском шоссе произошла авария с участием автобуса и грузовика. Около девяти утра фура прилетела в зад общественного транспорта. Столкновение произошло в районе дома 232 на Выборгском шоссе. Пострадавший автобус следовал по 434 маршруту.

На место аварии прибыли врачи скорой помощи на автомобиле с реанимацией и спасатели. Последние занимались устранением последствий ДТП и отключали аккумуляторы грузовой Scania и автобуса.

Очевидцы рассказывают, что из-за резкого толчка некоторые пассажиры пролетели через часть салона. К счастью, обошлось без погибших и серьезных травм. Однако по данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, все-таки есть одна пострадавшая. 45-летняя пассажирка получила легкие травмы.

По факту столкновения проводится проверка. Выясняются обстоятельства аварии. Водители жаловались, что из-за этой и еще одной аварии на Выборгском шоссе собралась внушительная пробка (на видео). Даже сейчас скорость в сторону Парголово составляет 35 километров в час, по данным сервиса "Яндекс.Карты".

Фото и видео: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург