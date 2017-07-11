Под Красноярском маршрутка с пассажирами протаранила грузовик: пострадало 12 человек

В интернете опубликовали видео с места происшествия

Сегодня ночью, 11 июля, в Березовском районе Красноярского края произошла жуткая авария с 12ю пострадавшими.

Заказной пассажирский микроавтобус, который двигался по маршруту Курагино - Красноярск, на полной скорости въехал в стоящий грузовик. В салоне микроавтобуса находилось 14 пассажиров и водитель. От сильного удара капот полностью вмяло в салон. Сильнее всех пострадал водитель автобуса. Пострадали и 11 пассажиров, в том числе 2е детей. Они были госпитализированы с травмами различной тяжести в больницу.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Фото и видео: УГИБДД по Красноярскому краю