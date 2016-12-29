Видео: в смертельном ДТП на трассе Тюмень-Омск погиб водитель Лады

На бешенной скорости легковушка влетела в грузовик. Мужчина, управлявший ВАЗом, скончался на месте.

Накануне вечером, 28 декабря, на автодороге Тюмень – Омск произошла страшная трагедия. Водитель отечественного автомобиля протаранил грузовик. Инцидент произошел на 125 км федеральной трассы. В сети появилось видео последствий жуткого столкновения. На кадрах можно заметить, что Ладу буквально смяло от удара. Очевидцы событий вызвали спасательные службы, однако помочь водителю ВАЗа не удалось. 47-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.



В данный момент выясняют детали страшной аварии. Предположительно, виновник ДТП – легковушка. Водитель ВАЗа выезжал с второстепенной дороги и не предоставил преимущество грузовику, который ехал по главной дороге.



Спасательные службы настаивают, во избежание трагических последствий, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Ранее мы писали, что под Вологдой водитель и пассажирка легковушки погибли на месте.

Фотографии: ГИБДД по Тюменской области

Видео: youtube, Alexey RC