В ДТП на пешеходном переходе в Петербурге пострадала девушка

Поздним вечером 1 марта 2017 года на улице Маршала Новикова в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Как сообщается, там водитель автомобиля сбил девушку, причем произошло это в зоне пешеходного перехода.

Как стало известно, на место происшествия выезжал реанимобиль. По словам свидетелей происшествия, которые опубликовали сообщение об инциденте в сообществе spb_today, девушка лежала на проезжей части без движения.

Другие подробности произошедшего ДТП уточняются. О состоянии девушки также пока ничего неизвестно.

Видео: архив

Фото: spb_today