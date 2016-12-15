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Видео: В ДТП на Приморском шоссе погиб маленький ребенок

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Женщина везла троих детей с пляжа, автомобиль вынесло на "встречку"

Вечером вторника, 4 июля 2017 года, на Приморском шоссе женщина, которая управляла легковым автомобилем, не удержала руль и на скорости влетела в столб. В автомобиле было трое детей, один из них погиб на месте. 

Как рассказали свидетели происшествия, трагедия случилась около половины десятого часа вечера на 22-м километре Приморского шоссе. Очевидцы рассказывают, что двое из трех детей были не водительницы, а ее подруги. Погиб шестилетний сын женщины, которая сидела за рулем. 

Подтвержденных данных нет. Одни рассказывают, что женщина была в неадекватном состоянии, пьяная, опасно вела машину. Другие говорят, что она была трезва и везла детей с пляжа. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу. Странное поведение женщины после аварии объясняют шоком. 

– Итоги таковы: один ребёнок погиб на месте от открытой черепно-мозговой травмы, не совместимой с жизнью. Двое остальных детей получили сильный шок и травмы лёгкой степени тяжести. Заведено уголовное дело, – рассказал один из свидетелей. 

Со своей стороны в региональном управлении ГИБДД не сообщили никаких подробностей, которые могли бы уточнить обстоятельтва страшной аварии. Женщина отправилась на экспертизу, которая покажет, содержался ли в ее крови алкоголь. 

видео: sp_today

Теги: авария , дтп , петербург , приморский район , приморское шоссе , ребенок погиб в аварии , смертельная авария
Категории: ДТП Новости СПб

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