Видео: В ДТП на Приморском шоссе погиб маленький ребенок

Женщина везла троих детей с пляжа, автомобиль вынесло на "встречку"

Вечером вторника, 4 июля 2017 года, на Приморском шоссе женщина, которая управляла легковым автомобилем, не удержала руль и на скорости влетела в столб. В автомобиле было трое детей, один из них погиб на месте.

Как рассказали свидетели происшествия, трагедия случилась около половины десятого часа вечера на 22-м километре Приморского шоссе. Очевидцы рассказывают, что двое из трех детей были не водительницы, а ее подруги. Погиб шестилетний сын женщины, которая сидела за рулем.

Подтвержденных данных нет. Одни рассказывают, что женщина была в неадекватном состоянии, пьяная, опасно вела машину. Другие говорят, что она была трезва и везла детей с пляжа. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу. Странное поведение женщины после аварии объясняют шоком.

– Итоги таковы: один ребёнок погиб на месте от открытой черепно-мозговой травмы, не совместимой с жизнью. Двое остальных детей получили сильный шок и травмы лёгкой степени тяжести. Заведено уголовное дело, – рассказал один из свидетелей.

Со своей стороны в региональном управлении ГИБДД не сообщили никаких подробностей, которые могли бы уточнить обстоятельтва страшной аварии. Женщина отправилась на экспертизу, которая покажет, содержался ли в ее крови алкоголь.

видео: sp_today