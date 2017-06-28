Видео: смертельное ДТП на Октябрьской набережной

В Петербурге водитель такси "Яндекс" погиб в ДТП.

В Петербурге ночью 28 июня произошло смертельное ДТП в Невско районе. В результате аварии скончался один человек.

Отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти сообщает, около 02.27 у дома 100 по Октябрьской набережной 38-летний водитель Volkswagen Polo по неизвестной причине наехал на поребрик.

Известно, водитель погиб на месте. 26-летний пассажир в тяжелом состоянии увезли в больницу. По факту ДТП ведется проверка.

Отметим, по словам очевидцев в социальной сети "Вконтакте", разбился автомобиль такси.

Видео: "Вконтакте" группа "Питер Решает".