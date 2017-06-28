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Видео: смертельное ДТП на Октябрьской набережной

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В Петербурге водитель такси "Яндекс" погиб в ДТП.

 В Петербурге ночью 28 июня произошло смертельное ДТП в Невско районе. В результате аварии скончался один человек.

Отдел пропаганды УГИБДД  по городу и Ленобласти сообщает, около 02.27 у дома 100 по Октябрьской набережной 38-летний водитель Volkswagen Polo по неизвестной причине наехал на поребрик.
 
Известно, водитель погиб на месте. 26-летний пассажир в тяжелом состоянии увезли в больницу. По факту ДТП ведется проверка.
 
Отметим, по словам очевидцев в социальной сети "Вконтакте", разбился автомобиль такси.
 
Видео: "Вконтакте" группа "Питер Решает".
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Категории: Лента новостей Новости СПб

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