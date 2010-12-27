Иномарка врезалась в ограждение на Софийской: пострадали три человека, в том числе ребенок

Серьезная авария произошла на Софийской улице при съезде на КАД. Иномарка врезалась в ограждение, в результате чего пострадало двое взрослых и семилетний ребенок.

В среду, 17 мая, на Софийской произошла авария с пострадавшими. В 14.50 на съезде улицы на кольцевую автодорогу в сторону Мурманского шоссе. Honda Accord по неизвестным причинам врезалась в ограждения. То ли водитель не справился с управлением, то ли была вторая машина.

В любом случаи пострадали трое. Раны у водителя автомобиля (ему 19 или 20 лет), 32-летней пассажирки, а также у семилетнего ребенка. Травмы у всех серьезные. Так как по сообщению УГИБДД по городу и области, всех госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Правоохранительные органы устанавливают подробности аварии. Проводится проверка.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Красном Селе водитель сбил ребенка и скрылся, но попал на камеру. Мальчик перебегал дорогу, а водитель поворачивал. От удара пострадавший отлетел к тротуару. Мужчина из машины спросил как самочувствие у ребенка, а после этого уехал, так и не вызвав ГИБДД.