В Чите 18-летний призывник выпал из вагона поезда

В Чите госпитализировали 18-ти летнего срочника, выпавшего из воинского эшелона. По данным "Росбалта", пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Мать молодого человека, рассказала юристам, что в конце мая ее 18-летнего сына отправили на поезде в Уссурийск к месту, а 5 июня к женщине домой пришли сотрудники военкомата и сообщили, что парень якобы выпрыгнул из поезда и был доставлен в реанимационное отделение Читинского военного госпиталя.



Как рассказала мать призывника, молодой человек пошел в армию по своей воле и она уверена, что по собственной инициативе прыгать с поезда на ходу не стал бы. По словам женщины, сын позвонил ей 3 июня и сообщил, что другие призывники не хотят принимать юношу в коллектив, отчего молодой человек находился в подавленном состоянии.



Правозащитники считают, что следственные органы должны выполнить свои обязательства, а именно — провести тщательное расследование, выявить причины и условия происшествия и принять меры по недопущения подобных случаев впредь.