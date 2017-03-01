Банда насильников с Урала 8 лет снимала порно с детьми

Семь педофилов изнасиловали и задействовали в порно 26 подростков. Извращенцы совершили более 350 преступлений.

Недавно стало известно, что семерых жителей Челябинска скоро будут судить за многочисленные преступления. Банда извращенцев в течении 8 лет насиловала и снимала в порно-фильмах подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Все обвиняемые задержаны и находятся под стражей.

Следователи установили, что было совершено более 350 преступных эпизодов. Пострадавшими от действий педофилов признали 26 человек. По словам правоохранителей, бандиты искали своих жертв самостоятельно. Некоторые потерпевшие снимались в эротических фильмах за деньги.Впрочем, многих извращенцы заставляли силой участвовать в порно.

Известно, что стражи порядка произвели порядка 29 обысков, более 200 допросов, 59 судебных экспертиз. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение на длительный срок. Извращенцам предъявлено обвинение по нескольким статья, например: за изнасилование, за производство порнографии, за получение услуг сексуального характера от несовершеннолетний.

Ранее мы сообщали, что кузбасский извращенец попытался изнасиловать дочь сожительницы.