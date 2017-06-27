Забавное видео из Челябинска: два слона искупались в озере

На Путинском пляже местные жители стали свидетелями водных процедур крупных животных. Циркачи Магда и Джени устроили целое шоу в озере Смолино.

Сегодня днем, 27 мая, в Челябинске цирковые слоны искупались в озере Смолино. Инцидент произошел на Путинском пляже. Местные жители стали свидетелями настоящего шоу, которое устроили Магда и Джени во время водных процедур. Кроме того, им удалось запечатлеть забавы слонов на видео.

По словам очевидцев, сначала крупные животные не хотели даже в воду заходить. Но потом привыкли и начали купаться.

Представители цирка, в котором выступаю слоны, уверены, что прогулки с питомцами радуют жителей города.

В середине мая мы сообщали, что в сети появилось забавное видео из Орла: дикий бобер прогулялся по городу. Смелый грызун вылез на проезжую часть, а затем, не смущаясь прохожих и автолюбителей, спокойно пополз в своем направлении.



Видео: youtube, Анна Козлова