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Забавное видео из Челябинска: два слона искупались в озере

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На Путинском пляже местные жители стали свидетелями водных процедур крупных животных. Циркачи Магда и Джени устроили целое шоу в озере Смолино.

Сегодня днем, 27 мая, в Челябинске цирковые слоны искупались в озере Смолино. Инцидент произошел на Путинском пляже. Местные жители стали свидетелями настоящего шоу, которое устроили Магда и Джени во время водных процедур. Кроме того, им удалось запечатлеть забавы слонов на видео.

По словам очевидцев, сначала крупные животные не хотели даже в воду заходить. Но потом привыкли и начали купаться.

Представители цирка, в котором выступаю слоны, уверены, что прогулки с питомцами радуют жителей города.

В середине мая мы сообщали, что в сети появилось забавное видео из Орла: дикий бобер прогулялся по городу. Смелый грызун вылез на проезжую часть, а затем, не смущаясь прохожих и автолюбителей, спокойно пополз в своем направлении.
 

Видео: youtube, Анна Козлова

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Категории: Новости России Лента новостей

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