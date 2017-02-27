В Челябинске мужчина серьезно пострадал в массовой драке

В ходе массовой драки в Челябинске серьезно пострадал молодой человек

В Челябинске 19 февраля на улице Обской в поселке АМЗ более 30 человек приняли участие в массовой драке. О происшествии стало известно не сразу, а только после публикаций в социальных сетях.

Молодой человек, принимавший участие в массовом побоище, получил открытую черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Полицейские устанавливают личности участвовавших в разборке.

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YouTube: Андрей Дуб