В Челябинске легковушка с беременной за рулем упала с моста: появились фото

Появились первые подробности страшного ЧП на Южном Урале и фотографии с места происшествия.

Сегодня утром, 6 марта, в Челябинске произошло одно из самых жестких ДТП последнего времени. На улице 1-й Пятилетки с моста над трамвайными путями сорвался легковой автомобиль. Белая иномарка с черными полосами на капоте и крыше пробила дорожное ограждение и пролетела не менее 7 метров, завалившись на бок. По предварительным данным, за рулем автомобиля находилась молодая женщина: она выжила, но получила серьезные травмы.

В социальных сетях появились первые фотографии с места ЧП. На них видно, что иномарка лежит на боку неподалеку от трамвайных путей. Транспортное средство не мешает движению общественного транспорта. Машина серьезно памята, стекла потрескались, а серьезнее всего пострадала ее передняя часть. Судя по всему, автомобиль упал именно на капот, а только после этого перевернулся.

Подробности ДТП и его причины выясняются. Кстати, на кадрах можно заметить и саму женщину, пострадавшую в ДТП. Видно, что очевидцы положили ее на мягкую подстилку до того момента, когда на место аварии приедет скорая помощь.

Фото: Подслушано в ГЭТе Челябинск, ВК