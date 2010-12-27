В Челябинске грузовик провалился в яму на дороге

3 мая в Челябинске на пересечении улиц Гончареко и Барбюса произошел инцидент с большегрузом. В дорожную яму, засыпанной крупным щебнем, провалился грузовик. Для того чтобы вытащить самосвал из дорожной ловушки, потребовалось вызывать на место происшествия спецтранспорт.
По словам местных жителей, подобное происшествие было вполне ожидаемым. Как передает 74.ru, ремонтные работы здесь начали вести после 1 мая: поставили ограждения и засыпали яму щебнем. Потом ограждения убрали, а яма так и осталась.