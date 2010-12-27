В Челябинске грузовик провалился в яму на дороге

Самосвал увяз в дорожной яме с крупным щебнем

3 мая в Челябинске на пересечении улиц Гончареко и Барбюса произошел инцидент с большегрузом. В дорожную яму, засыпанной крупным щебнем, провалился грузовик. Для того чтобы вытащить самосвал из дорожной ловушки, потребовалось вызывать на место происшествия спецтранспорт.