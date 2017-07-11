Опасное видео из Татарстана: экстремал рухнул с ЛЭП

В Набережных Челнах бейсджампер рискнул собственной жизнью и свободой ради эффектных кадров.

На днях в сети появилось любопытное видео из Татарстана: экстремал сиганул вниз с опоры ЛЭП. По всей видимости, инцидент произошел в Набережных Челнах. Очевидцам происшествия удалось запечатлеть на видео опасный трюк парашютиста.

На кадрах можно заметить, как неизвестный совершает прыжок с железной конструкции. К счастью, его парашют раскрылся. Однако бейсджампинг является довольно рискованным видом спорта. Впрочем, российским законодательством он не регулируется. Единственное, за что могут привлечь экстремалов – это за проникновение на объекты частной или государственной собственности, а также за нарушение общественного порядка и безопасности.

В мае Piter.TV сообщал, что в сети появилось смело видео из Англии: 101-летний мужчина прыгнул с парашютом.

Видео: youtube, Вести Камаза