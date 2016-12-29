Тизер: Opel показал видео секретного кроссовера Crossland X

В Сети появились первые снимки и видеокадры с иномаркой-новинкой Opel rossland X. Впрочем, пока что тизер кроссовера выглядит слишком скучным.

Фанаты автомобилей марки Opel разочарованы тизером кроссовера Crossland X. Новость о первых фото и видео машины, презентация которой запланирована на 2017 год, появилась в Сети накануне. Об этом пишет "Петербургский дневник". Действительно, немцы выложили в Интернет "дразнящие" кадры с крупным автомобилем белого цвета. Впрочем, они так и не раскрыли ни одной характеристики одной из главных новинок этого сезона. Да и само видео получилось недостаточно рекламным: критики уже назвали его "стерильным и скучным". Кроме того, внешний вид Crossland X слишком напомнил поклонникам серии дизайн устаревшего Mokka X. Те, кто ждал от Opel чего-то кардинально нового, серьезно расстроился из-за этого факта.

Пока что про Crossland X доподлино известны два факта. Во-первых, он будет обладать крутым большим багажником на 400 литров. Во-вторых, полная презентация машины состоится на Женевском автосалоне. А значит, в продаже семейный кроссовер с элегантным дизайном появится не раньше лета. Российским же автолюбителям остается держать кулачки за то, чтобы в нашу страну иномарка "доехала" хотя бы к концу года. Ранее мы писали, что появилось видео с презентации удлиненной версии кроссовера Volkswagen Tiguan.

Видео: YouTube