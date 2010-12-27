В Центральном районе был задержан уличный грабитель

В Центральном районе Санкт-Петербурга оперативники задержали 23-летнего приезжего, укравшего телефон у прохожего. При задержании правонарушитель оказал активное сопротивление.

В ночь на 15 июня в Центральном районе Петербурга был задержан 23-летний мужчина, гражданин одного из смежных государств, который напал на 41-летнего прохожего и отобрал у него дорогостоящий мобильный телефон.



По данным "Конкретно.ру", сотрудники Нацгвардии получили сигнал о том, что у дома № 24 по Синопской набережной неизвестный напал на прохожего и отобрал телефон.



Прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны опросили пострадавшего, записали приметы правонарушителя и оправились по предполагаемому маршруту следования злоумышленника.



Около дома № 8 по улице Конной сотрудники Росгвардии заметили мужчину, чьё сходство с приметами злоумышленника оказалось полным. Злоумышленник при задержании оказывал активное сопротивление, из-за чего органы правопорядка применили к нему спецсредства. Задержанный был доставлен в 76 отдел полиции, где в ходе досмотра в присутствии понятых у него был изъят похищенный мобильный телефон.



По данному факту проводится проверка на причастность задержанного в идентичным преступлениям.