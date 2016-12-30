В Центральном районе пешеход чудом выжил, попав под колеса автомобиля

На Разъезжей улице в Петербурге произошло ДТП

Накануне вечером, 1 января 2017 года, на Разъезжей улице, в самом центре Петербурга произошла серьезная дорожная авария.

— Такси сбило мужчину, лежит, не поднимается, но вроде жив. Момент ДТП не видела, — написала одна из свидетельниц происшествия в сообществе spb_today.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что авария произошла около девяти часов вечера 1 января. Водитель "Ниссана" в зоне нерегулируемого пешеходного перехода не заметил переходившего дорогу мужчину лет 45 на вид и сбил его.

Известно, что пострадавшего мужчину госпитализировали в одну из городских больниц в тяжелом состоянии. Информация об обстоятельствах происшествия уточняется.

Видео: архив