Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 10:48
0
Moulin_
217
Код вставки плеера

В Центральном районе пешеход чудом выжил, попав под колеса автомобиля

0
 
 

На Разъезжей улице в Петербурге произошло ДТП

Накануне вечером, 1 января 2017 года, на Разъезжей улице, в самом центре Петербурга произошла серьезная дорожная авария.

— Такси сбило мужчину, лежит, не поднимается, но вроде жив. Момент ДТП не видела, — написала одна из свидетельниц происшествия в сообществе spb_today.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что авария произошла около девяти часов вечера 1 января. Водитель "Ниссана" в зоне нерегулируемого пешеходного перехода не заметил переходившего дорогу мужчину лет 45 на вид и сбил его.

Известно, что пострадавшего мужчину госпитализировали в одну из городских больниц в тяжелом состоянии. Информация об обстоятельствах происшествия уточняется.

Видео: архив

Теги: автомобиль сбил пешехода , дтп , дтп петербург , петербург , разъезжая улица , сбили пешехода
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5