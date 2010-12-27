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В Бурятии девушка убила мужчину за попытку раздеть ее во сне
Сегодня, 12:26
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Shdaria
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В Бурятии девушка убила мужчину за попытку раздеть ее во сне

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Молодой человек лишился жизни за попытку раздеть женщину.

 В Бурятии в ходе следственного допроса девушка охотно дала показания об обстоятельствах убийства потерпевшего. 

23-летняя девушка рассказа, что 9 мая она встретила знакомого в Улан-Удэ, который пригласил ее к своим приятелям в гости. На месте они употребляли спиртные напитки, позже присоединились еще несколько знакомых.

Большой компанией они решили поехать гулять в центр города, вернулись под утро, после чего застолье продолжилось. Днем девушка уснула, но сквозь сон почувствовала, что ее раздевают. Вскочив с кровати, она увидела приятеля с компании, который быстро удалился к столу. 

Но обида девушки взяла вверх, подойдя к столу, она взяла нож и вонзила его в грудь потерпевшего. 

Друзья молодого человека пытались быстро доставить мужчину в медицинское учреждение, но не успели. потерпевший скончался от нанесенных ранений. 

Теги: бурятия , допрс , нож в груди , обида , потерпевший , улан-удэ
Категории: Лента новостей Новости России

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