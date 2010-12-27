В Бурятии девушка убила мужчину за попытку раздеть ее во сне

Молодой человек лишился жизни за попытку раздеть женщину.

В Бурятии в ходе следственного допроса девушка охотно дала показания об обстоятельствах убийства потерпевшего.

23-летняя девушка рассказа, что 9 мая она встретила знакомого в Улан-Удэ, который пригласил ее к своим приятелям в гости. На месте они употребляли спиртные напитки, позже присоединились еще несколько знакомых.

Большой компанией они решили поехать гулять в центр города, вернулись под утро, после чего застолье продолжилось. Днем девушка уснула, но сквозь сон почувствовала, что ее раздевают. Вскочив с кровати, она увидела приятеля с компании, который быстро удалился к столу.

Но обида девушки взяла вверх, подойдя к столу, она взяла нож и вонзила его в грудь потерпевшего.

Друзья молодого человека пытались быстро доставить мужчину в медицинское учреждение, но не успели. потерпевший скончался от нанесенных ранений.