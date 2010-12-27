В Британии отозвана партия смертельно опасных секс-игрушек

Жители британского городка Блэкпул активно сдают свои любимые интимные игрушки из-за опасности получить удар током.

Не все интимные игрушки одинаково безопасны для жизни. Жители британского города Блэкпул с населением в 150 000 человек шокированы новостью о "вибраторах-убийцах". Речь идет о серии фаллоимитаторов Black Power Band, которые активно продаются в местном секс-шопе Ann Subbers. На сайте "горячего магазина" стали появляться отзывы от владельцев товара, которые пожаловались на сильные удары током во время интимных игр. Пока что "черный прибор" еще никого не убил, но люди жалуются на шок и длительные болевые ощущения.

Как пишет "Газета Блэкпула", хозяева магазина приняли решение отозвать всю партию опасных фаллоимитаторов. Они обещают провести техосмотр неисправных моделей, заменить проблемные модели и решить все остальные проблемы в индивидуальном порядке. Представители секс-шопа заявили, что, скорее всего, проблема связана с качеством проводов при работе модели "от розетки". Однако они же оговорились, что негативные отзывы вполне могут быть частью pr-кампании их конкурентов или наветами покупателей-извращенцев.

Ранее мы писали, что странный клип о вреде женского обрезания стал хитом YouTube.

Фото: blackpoolgazette.co.uk