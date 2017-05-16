Смело видео из Англии: 101-летний мужчина прыгнул с парашютом

Ветеран Второй мировой довольно смело отметил свой день рождения: пенсионер совершил прыжок с парашютом, став самым пожилым экстремалом в истории.

Недавно стало известно, что британец Брайсон Хейс попал в книгу рекордов Гиннеса, как самый пожилой парашютист в мире: 101-летний мужчина совершил прыжок почти с 5-километровой высоты. Инцидент произошел на авиабазе в Девоне. Очевидцы происшествия запечатлели подвиг пенсионера на видео.

На кадрах можно заметить, как пожилой мужчина в приподнятом настроении заходит в самолет, поднимается в небо и вместе с инструктором прыгает с высоты в 4,5 километра.

Сам экстремал, ветеран Второй мировой войны, рассказывает, что мечтал о прыжке с 90-летнего возраста.

За полетом Хейса наблюдали его 71-летний сын, 50-летний внук и молодые правнуки. Об этом сообщает Петербургский дневник, ссылаясь на зарубежный СМИ.

Ранее мы передавали, что в сети появилось видео из Новой Зеландии: 101-летняя старушка пробежала стометровку.

Видео: твиттер, Telegraph