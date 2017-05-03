В Братске горят дачи

Сильный огонь в миг переносится по дачному посёлку.

Сильный пожар в городе Братск снял очевидец. В эти минуты там горят дачи под ЛЭП. Дым от возгорания можно наблюдать из любой точки Падунского округа. На месте в настоящее время работает несколько бригад пожарных. Точных данных о площади возгорания пока нет. Тушение осложняют ветер и сухая погода. О жертвах не сообщалось. О количестве уничтоженных строений тоже пока не сообщается. По словам очевидцев, дачи под ЛЭП загорелись сегодня днём. В считанные минуты огонь распространился на довольно приличной площади.