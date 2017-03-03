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В Ботаническом саду в первые дни весны расцвели тысячи тюльпанов

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Петербуржцы смогут полюбоваться на уникальные сорта этих цветов в рамках выставки, посвященной Голландии

 В выставочном павильоне Ботанического сада распускаются тысячи тюльпанов, среди которых можно увидеть самые редкие сорта родом из Ирана, Памиро-Алая и других стран. Гостей выставки удивят не только расцветки, но и необычная форма многих цветов. В Ботаническом саду отметили, что на посвященной Голландии выставке не будет лекций, но узнать о цветах интересную информацию посетители смогут благодаря информационным стендам, которые будут расположены а павильоне. 

 
Тюльпаны не просто так расцвели ранней весной, сотрудники сада готовили их к выставке с октября. Для этого  луковицы для укоренения цветения поместили на 2-3 недели в температуру +10 градусов, затем примерно на месяц  в прохладное пространство, где температура воздуха составляла около нуля, после чего вынесли в тепло с подсветкой, где продержали месяц-полтора, и, наконец, чтобы продлить цветение, снова охладили до +15.
 
Видео: 
Теги: ботанический сад , выставка , петербург , тюльпаны , цветы
Категории: Новости СПб

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