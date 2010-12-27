Петербуржцам покажут "сестру" Царицы ночи

По словам сотрудников сада, удивительное растение есть далеко не в каждом Ботаническом саду, и за всю историю петербургского сада посетителям лишь дважды показывали цветение этого редкого кактуса.
Формат встречи с редким растением будет зависеть от количества желающих увидеть цветение кактуса. Это может быть простая прогулка по маршруту или полноценная экскурсия.
Стоит сказать, что свое название растение получило в честь дамы, приславшей его в Королевский ботанический сад Лондона. Оно имеет более крупные и более темные цветки, нежели привычная Царица ночи.
Фото: https://www.instagram.com/mosregtoday/