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Петербуржцам покажут "сестру" Царицы ночи
Сегодня, 11:32
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TretyakovaS
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Петербуржцам покажут "сестру" Царицы ночи

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Крупная "сестра" Царицы ночи – Селеницереус госпожи Макдональд - порадует жителей Северной столицы в предстоящие выходные. О времени цветения сотрудники сада непосредственно в день цветения в интервале от 13.00 до 15.00

По словам сотрудников сада, удивительное растение есть далеко не в каждом Ботаническом саду, и за всю историю петербургского сада посетителям лишь дважды показывали цветение этого редкого кактуса.

Формат встречи с редким растением будет зависеть от количества желающих увидеть цветение кактуса. Это может быть простая прогулка по маршруту или полноценная экскурсия.

Стоит сказать, что свое название растение получило в честь дамы, приславшей его в Королевский ботанический сад Лондона. Оно имеет более крупные и более темные цветки, нежели привычная Царица ночи.

Фото: https://www.instagram.com/mosregtoday/

Теги: ботанический сад , петербург
Категории: Анонсы

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