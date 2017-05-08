В Ботаническом саду на днях зацветет сакура

В саду ожидают, что к началу фестиваля японской культуры "Сакура Мацури" бутоны уже распустятся

Спустя всего несколько дней в петербургском Ботаническом саду можно будет полюбоваться цветением сакуры. Как рассказали в Ботаническом саду, бутоны распустятся буквально со дня на день.

"По всей вероятности, Сакура Мацури наконец-то будет с сакурой! Ждём начало цветения, а пока наслаждаемся тишиной и красотой в парке, который теперь работает без выходных до осени", – сообщается на официальной странице Ботанического сада в Instagram.

Сакура Мацури – это фестиваль японской культуры, который пройдет в Ботаническом саду 13 и 14 мая 2017 года. Планируется, что на фестивале можно будет не только посетить тематические мастер-классы (как, например, демонстрацию чайной церемонии, мастер-классы по оригами, а также различным видам японского рукоделия), но и полюбоваться одним из самых узнаваемых японских символов – цветущей сакурой.

Видео: архив