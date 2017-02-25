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В Ботаническом саду Петербурга зацвела сирень

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Накануне в Петербурге открылся фестиваль "Февральская сирень - 2017". Он проходит в Ботаническом саду и продлится ровно два дня — 25 и 26 февраля

Как уверяют организаторы фестиваля, на экспозиции будут представлены разнообразные сорта поистине весеннего символа, в том числе и Изобилие, Сенсейшн, Дрезден Чайна, Бюффон, Фрэнк Патерсон.
 
 
Кстати, стоит отметить, что "Февральская сирень" — это не только лишь демонстрация растений, но и слёт профессиональных садоводов и специалистов, которые поделятся секретами и руководствами по выращиванию и содержанию сирени на дачных и городских участках. На мероприятии пройдет "Парфюмерный показ. Цветы России"» - удивительное сочетание подиумного показа модных коллекций платьев от дизайнеров и технологий ароматизации пространства от парфюмеров. 
 
 
Кассы работают с 10:00 до 17:00, вход в оранжереи с 11:00 до 17:00

Видео: Instagram, sapfira4ka
Фото: Instagram, i_love_flowers_kzn, marisha_mechta, 
 anasteisha_bal
 
 
 
Теги: ботанический сад , весна , зацвела сирень , петербург , прогноз погоды
Категории: Новости России Лента новостей Новости СПб Культура

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