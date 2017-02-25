В Ботаническом саду Петербурга зацвела сирень

Накануне в Петербурге открылся фестиваль "Февральская сирень - 2017". Он проходит в Ботаническом саду и продлится ровно два дня — 25 и 26 февраля

Как уверяют организаторы фестиваля, на экспозиции будут представлены разнообразные сорта поистине весеннего символа, в том числе и Изобилие, Сенсейшн, Дрезден Чайна, Бюффон, Фрэнк Патерсон.

Кстати, стоит отметить, что "Февральская сирень" — это не только лишь демонстрация растений, но и слёт профессиональных садоводов и специалистов, которые поделятся секретами и руководствами по выращиванию и содержанию сирени на дачных и городских участках. На мероприятии пройдет "Парфюмерный показ. Цветы России"» - удивительное сочетание подиумного показа модных коллекций платьев от дизайнеров и технологий ароматизации пространства от парфюмеров.

Кассы работают с 10:00 до 17:00, вход в оранжереи с 11:00 до 17:00



Видео: Instagram, sapfira4ka