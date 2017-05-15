Сакуры зацвели в Ботаническом саду Петербурга

Ботанический сад приглашает горожан на фестиваль сакуры: красивые розовые цветы распустились на деревьях.

Сакуры зацвели в Ботаническом саду. Об этом сообщили на официальной странице сада в социальных сетях. В оранжереи начался фестиваль "Сакура Мацури", посвященный цветению и японской культуре.

В воскресенье, 14 мая, в группе "ВКонтакте" сообщили, что в Ботсаду распустились первые цветы. Остальные соцветья распустились из-за теплой погоды в течение дня. Как уточняют в саду БИН РАН, цветение деревьев продлится 10-14 дней. Так что модно сильно не торопиться.

В грядущие выходные Ботанический сад участвует в "Ночи музеев". Так что в ночь с 20 на 21 заведение будет работать дольше, чем обычно.

Накануне в Северную столицу пришло долгожданное тепло. Майская погода наконец-то стала соответствовать сама себе: в Петербурге потеплело до +15, небо было ясным. И никакого снегопада и минусовой температуры по ночам.

Фото: Instagram / botsad_spb

Видео: Youtube / Галина Службина