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В Бостоне автомобиль врезался в толпу
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Sheker
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В Бостоне автомобиль врезался в толпу

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Водитель автомобиля пытался сбежать, однако был задержан

               3 июля в Бостоне (штат Массачусетс) неизвестный на автомобиле протаранил толпу пешеходов. По предварительной информации, в результате десять человек были госпитализированы. Инцидент произошел рядом со стоянкой такси около аэропорта.

По словам правоохранительных органов, что инцидент инцидент не связан с терроризмом. По их данным, водитель протаранившего пешеходов автомобиля заявил, что причиной инцидента стала его ошибка в нажатии педалей газа и тормоза. 

В настоящее время ведется допрос водителя автомобиля. Место, где произошел наезд, оцеплено.

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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