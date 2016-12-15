В Бостоне автомобиль врезался в толпу

Водитель автомобиля пытался сбежать, однако был задержан

3 июля в Бостоне (штат Массачусетс) неизвестный на автомобиле протаранил толпу пешеходов. По предварительной информации, в результате десять человек были госпитализированы. Инцидент произошел рядом со стоянкой такси около аэропорта.

По словам правоохранительных органов, что инцидент инцидент не связан с терроризмом. По их данным, водитель протаранившего пешеходов автомобиля заявил, что причиной инцидента стала его ошибка в нажатии педалей газа и тормоза.

В настоящее время ведется допрос водителя автомобиля. Место, где произошел наезд, оцеплено.