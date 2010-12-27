В Борзе водитель японского внедорожника переломал ноги пенсионерке

Житель Забайкальского края управляя внедорожником Mitsubishi Pajero Sport, выезжал задним ходом со стоянки около здания "Южные сети". Водитель, не убедившись в безопасности своего маневра, сбил пожилую женщину переходящую дорогу и переехал ее. В результате ДТП у пенсионерки обнаружены многочисленные переломы. Телесные повреждения квалифицируются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Обвиняемый свою вину не признал и отказался от дачи показаний. Но у следователей достаточно докозательств по его вине. Обвинительное заключение утвердил борзинский межрайонный прокурор. Дело направлено в суд.
Водителя будут судить за нанесение тяжелых ранений пожилой женщине. Следставие полагает, что мужчина не заметил женщину, отчего и произошло страшное происшествие.
В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.