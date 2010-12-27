В Борзе водитель японского внедорожника переломал ноги пенсионерке

Водителя будут судить за нанесение повреждений пожилой женщине. Обвиняемому грозит лишение свободы.

Житель Забайкальского края управляя внедорожником Mitsubishi Pajero Sport, выезжал задним ходом со стоянки около здания "Южные сети". Водитель, не убедившись в безопасности своего маневра, сбил пожилую женщину переходящую дорогу и переехал ее. В результате ДТП у пенсионерки обнаружены многочисленные переломы. Телесные повреждения квалифицируются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Обвиняемый свою вину не признал и отказался от дачи показаний. Но у следователей достаточно докозательств по его вине. Обвинительное заключение утвердил борзинский межрайонный прокурор. Дело направлено в суд.

Водителя будут судить за нанесение тяжелых ранений пожилой женщине. Следставие полагает, что мужчина не заметил женщину, отчего и произошло страшное происшествие.

В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.