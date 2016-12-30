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Пьяный мужчина зарезал своего знакомого в Ленобласти

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В Бокситогорске погиб от ножевых ранений 68-летний местный житель. Заведено уголовное дело.

Накануне, 9 января, в одной из квартир Бокситогорска Ленобласти обнаружили труп мужчины. Местный житель скончался от ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ленинградской области.

Как выяснилось, погибший выпивал со своими приятелями. Во время попойки между мужчиной и его знакомым разгорелся конфликт. Затем один из участников спора схватил нож и нанес несколько ударов в грудную клетку другому. В результате, от множественных ножевых ранений скончался 68-летний местный житель.

В данный момент, подозреваемого в убийстве задержали. Заведено уголовное дело. Следователи уже изъяли ряд улик. Назначили судмедэкспертизы, устанавливают детали случившегося. Из-за чего произошла стычка, повлекшая трагические последствия, предстоит выяснить правоохранителям. Ранее мы писали, что в Луге иностранец замерз насмерть.

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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