Пьяный мужчина зарезал своего знакомого в Ленобласти

В Бокситогорске погиб от ножевых ранений 68-летний местный житель. Заведено уголовное дело.

Накануне, 9 января, в одной из квартир Бокситогорска Ленобласти обнаружили труп мужчины. Местный житель скончался от ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ленинградской области.

Как выяснилось, погибший выпивал со своими приятелями. Во время попойки между мужчиной и его знакомым разгорелся конфликт. Затем один из участников спора схватил нож и нанес несколько ударов в грудную клетку другому. В результате, от множественных ножевых ранений скончался 68-летний местный житель.

В данный момент, подозреваемого в убийстве задержали. Заведено уголовное дело. Следователи уже изъяли ряд улик. Назначили судмедэкспертизы, устанавливают детали случившегося. Из-за чего произошла стычка, повлекшая трагические последствия, предстоит выяснить правоохранителям. Ранее мы писали, что в Луге иностранец замерз насмерть.