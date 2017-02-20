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Житель Пермского края воспользовался проституткой, а после убил ее

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В Березниках мужчина после секса задушил ночную бабочку. У подозреваемого амнезия: половой акт помнит, а как убивал, нет.

Около двух недель назад, в Пермском крае 33-летний житель Березников воспользовался услугами проститутки, а после секса убил женщину. Инцидент произошел вечером 7 февраля.

Как выяснилось, пьяный мужчина вызвал к себе ночную бабочку. Спустя некоторое время к нем приехала 44-летняя проститутка. Они выпили аптечную настойку, а затем начали половой акт. После оказания услуги, между парочкой разгорелся конфликт, в результате которого мужчина не смог совладать со своими эмоциями. Местный житель накинулся на женщину легкого поведения и в порыве гнева задушил ее.

Бездыханное тело ночной бабочки обнаружила родственница хозяина дома. Женщина незамедлительно обратилась за помощью в полицию. В скором времени подозреваемого в убийстве задержали. Однако у мужчины амнезия: он помнит секс, но не помнит убийство. Об этом пишет Комсомольска правда, со ссылкой СК по Пермскому краю.

В данный момент возбуждено уголовное дело. Ранее мы сообщали, что молодые люди опробовали оральный секс на борту самолета Москва-Санкт-Петербург.

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Категории: Лента новостей Новости России

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