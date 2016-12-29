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В Башкирии в массовом ДТП погибла целая семья

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48 летние муж и жена, и их 13 летний сын скончались на месте аварии

Накануне вечером, 28 декабря, в Туймазинском районе Башкирии на 1303 километре трассы Самара - Уфа - Челябинск произошла смертельная авария.

48 летний водитель УАЗ двигался в сторону Самары, когда решил обогнать сразу два автомобиля. Не убедившись в безопасности маневра, водитель начал обгон и совершил столкновение с грузовиком "Скания", следовавшим в попутном направлении. После удара грузовик задел по касательной еще два автомобиля, "Шевроле Лачетти" и "Миттцубиши". После мощного лобового столкновения "буханка" превратилась в груду железа. Все, кто находились на момент аварии в автомобиле УАЗ, погибли от полученных травм.

На настоящий момент личности погибших установлены. Это семья из Багульмы - 48 летние муж с женой и их 13 летний сын.

Фото: "Горобзор"

Видео: архив Piter.TV

Теги: авария , башкирия , дтп , фото
Категории: Новости России ДТП

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