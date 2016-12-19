Появилось видео смертельного ДТП с автобусом с 22 детьми и легковушкой из Башкирии

В сети появились кадры жуткой аварии в Зианчуринском районе. На заснеженном склоне школьный автобус протаранил отечественный автомобиль.

Сегодня утром, 1 марта, в Башкирии произошла трагедия. На трассе Верхний-Сарабиль-Кувандык дорогу не поделили школьный ПАЗ и легковушка. В результате столкновения погиб пассажир отечественного автомобиля, также пострадали несколько человек, находившиеся в машине. По словам очевидцев, дети получили незначительные травмы. Кадры смертельного ДТП попали в сеть.

Предположительно, из-за погодных условий водители не заметили друг друга. По словам свидетелей жуткой аварии, автобус двигался по второстепенной дороги. Водитель школьного транспорта не увидел ВАЗ-2115, который летел по спуску на подъем через перекресток, и протаранил его на большой скорости. В результате легковушку буквально смяло от бокового удара. На кадрах можно заметить, что по сравнению с отечественным автомобилем автобус получил незначительные повреждения.

Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. На место аварии выехали сотрудники дорожной полиции и скорая помощь. Прибывшие медики констатировали смерть одного из пассажиров легковушки, водителя и еще одного пассажира в срочном порядке госпитализировали в больницу. Учебное заведение отказалось комментировать данный инцидент. Однако местные жители уверяют, что некоторые дети получили синяки и вывихи. Вероятно, им уже оказана медицинская помощь.

В данный момент выясняют детали смертельного ДТП. Известно, что в автобусе находились 22 ребенка. После аварии, школьников доставили на другом транспортном средстве в учебное заведение. Об этом пишет Петербургский дневник.

Ранее мы сообщали, что видео массового ДТП в Воронеже попало в сеть.

Видео: youtube, Социальная реклама БДД

Фотографии: группа вконтакте "БашДТП"