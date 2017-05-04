Забавное видео из Башкирии: медведь выбежал на дорогу

В Уфе косолапый порадовал своим появлением автомобилистов: медведь выбежал из лесной чащи прямо на трассу.

Накануне днем, 3 мая, в сети появилось любопытное видео: бурый медведь выбежал на проезжую часть. Инцидент произошел на трассе "Уфа – Белорецк" возле села Инзер. Удивленные автомобилисты успели заснять прогулку косолапого по дороге.

На кадрах можно заметить, как с большой скоростью медведь вылетает из кустов, пробегает несколько метров и неожиданно вновь скрывается в чаще леса, но уже на другой стороне.

Судя по видео, хищник еще молодой. Поскольку взрослые медведи редко идут на столь отчаянные поступки.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось удивительное видео из Башкирии: журавли станцевали на радость местным жителям. Вероятно, птицы прилетели на лето деревню Кашаля.



Видео: группа вконтакте "ДТП и ЧП | Башкортостан | Уфа Онлайн"