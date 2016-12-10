Видео: в Уфе трое гопников ограбили ювелирный за 26 секунд

В Кумертау неизвестные втроем ограбили небольшой ювелирный магазин. Происшествие попало на видео.

В башкирском городе Кумертау полиция ищет банду молодых преступников, которая вынесла местный ломбард за рекордный срок. Известно, что на ограбление ювелирного магазина негодяям понадобилось всего 26 секунд. Это стало понятно, когда в Сети появилось видео, снятое системой слежения внутри торговой точки "Первоцвет". В кадр попали поспешные и во многом нелепые действия грабителей. Видно, как они врываются в "Первоцвет", озираются по сторонам и начинают в спешке крушить витрины кулаками. Из разбитых боксов с драгоценностями гопники хватают золото и серебро, роняя на пол часть добычи, после чего скрываются из магазина. Все действия бандитов умещаются в 26 секунд.

Сумма ущерба, который понесли хозяева магазина, еще неизвестна. Полиция уже ищет грабителей: они обращают внимание на то, что главарь шайки был одет в достаточно яркую красную куртку. Кроме того, по одной из версий, в банду входила девушка: впрочем, это мог быть просто парень с длинными волосами.

Видео: социальные сети