Жуткое видео из Астрахани: в автомастерской машина упала с подъемника на людей

В одном из автосалонов Астрахани произошло ЧП: легковушка рухнула с подъемника и придавила людей. Есть пострадавшие.

Недавно в сети появилось ужасающее видео из Астрахани: в автомастерской машина с подъемника рухнула на рабочих. По всей видимости, данный инцидент произошел в минувшую субботу, 15 июля, в Ленинском районе. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, момент падения запечатлела камера видеонаблюдения.

На кадрах можно заметить, как двое рабочих стоят под легковым автомобилем, который поднят на несколько метров. Внезапно, машина падает прямо на людей.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По словам очевидцев, один из мастеров серьезно пострадал. В тяжелом состоянии его увезли в реанимацию. Сейчас мужчина переведен травматологическое отделение.

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Видео: группа вконтакте "Аварии Астрахань"