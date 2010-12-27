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В Астрахани пьяный мужчина вызвал бригаду реанимации для своей собаки
Сегодня, 12:23
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Shdaria
87

В Астрахани пьяный мужчина вызвал бригаду реанимации для своей собаки

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Пьяный Астраханец вызвал "скорую" для своей собаки. Мужчина остался не доволен отказом в помощи.

 В Астрахани нетрезвый мужчина вызвал "скорую помощь" своему псу. По телефону он сообщил, что произошло ДТП и есть пострадавший. О том, что речь идет о собаке мужчина решил не упоминать.

На вызов, через 7 минут приехала бригада реанимации, потому что именно такие группы медиков работают с ДТП. На месте хозяин собаки сообщил, что под машину попал его верный друг. 

Медики пытались объяснить, что не могут помочь и предложили обратится в ветеренарную службу. Но такой ответ мужчину не устроил и он требовал реанимационные мероприятия. 

Медицинские работники отказались и отправились на следующий вызов. 

 

Теги: астрахань , дтп с собакой , скорая помощь , собака
Категории: Новости России Лента новостей

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