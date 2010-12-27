В Астрахани пьяный мужчина вызвал бригаду реанимации для своей собаки

Пьяный Астраханец вызвал "скорую" для своей собаки. Мужчина остался не доволен отказом в помощи.

В Астрахани нетрезвый мужчина вызвал "скорую помощь" своему псу. По телефону он сообщил, что произошло ДТП и есть пострадавший. О том, что речь идет о собаке мужчина решил не упоминать.

На вызов, через 7 минут приехала бригада реанимации, потому что именно такие группы медиков работают с ДТП. На месте хозяин собаки сообщил, что под машину попал его верный друг.

Медики пытались объяснить, что не могут помочь и предложили обратится в ветеренарную службу. Но такой ответ мужчину не устроил и он требовал реанимационные мероприятия.

Медицинские работники отказались и отправились на следующий вызов.