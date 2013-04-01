В Астрахани местные жители сбили пограничника и прокололи колеса военного авто

Пограничники задержали браконьеров вблизи государственной границы

Об вопиющем инцинденте вблизи Государственной границы сообщили в пресс - службе Пограничного управления ФСБ России по Астраханской области 23 декабря.

Пограничники в районе села Бирючья Коса заметили четырех браконьеров, которые вытаскивали сети с уловом. Этот момент был зафиксирован документально. После чего нарушители были задержаны. Улов составил более центнера рыбы частиковых пород.

Браконьеры при задержании оказали сопротивление. Один из нарушителей намеренно направил свой мотоцикл на пограничников и сбил одного из военных, причинив ему травмы головы и грудной клетки. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

Но на этом инцидент не закончился. На помощь браконьерам прибежали односельчане. С ними был местный глава администрации и женщина - депутат. Все они требовали отпустить нарушителей, выкрикивая угрозы и нецензурные слова. Один из возмущающихся проколол колеса военного автомобиля.

После того как на место прибыл пограничный спецназ, разговор стал более корректным.

Мужчина совершивший наезд задержан. Его ждет суд и лишение свободы от 12 до 20 лет. За неповиновение законным требованиям военнослужащего при исполнении обязанностей по охране границы задержаны и его земляки. В отношении двоих из них возбуждено уголовное дело за незаконный вылов рыбы.

Видео: архив Piter.TV