В Артеме девушка вышла погулять в окно, но ее насильно спасли

В интернете появилось видео спасения

Данное происшествие произошло сегодня, 15 февраля, в городе Артем в доме 54 по улице Фрунзе.

Прохожие увидели снаружи здания девушку в неадекватном состоянии, которая сидела на подоконнике, и вызвали полицию и спасателей. Приехавшие спасатели выдвинули лестницу, и один из сотрудников поднялся к девушке и помог ей спуститься. Очевидцы сняли на видео операцию по спасению. Девушка, по всей видимости, не очень охотно спасалась. Сотруднику МЧС пришлось буквально волоком стаскивать даму вниз. И только когда девушка оказалась внизу, она проявила самостоятельность.

В комментариях к размещенному видео данного инцидента сообщают, что эта квартира пользуется нехорошей славой. Якобы там содержится наркоманский притон. Подписчики негодуют, что спасателям приходится тратить свои силы и время на такие выезды, в то время как где-то действительно кому-то нужна их помощь.

Видео: Instagram/ДПС25.рф