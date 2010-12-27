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В Анапе подросток на угнанной машине сбил ребенка и скрылся
Вчера, 23:36
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Sheker
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В Анапе подросток на угнанной машине сбил ребенка и скрылся

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Подросток из Анапы не справился с управлением автомобиля и сбил школьницу

 29 апреля в Анапе на улице Северной произошло ДТП. 16-летний подросток на угнанной машине сбил 8-летнюю девочку.  Школьницу госпитализировали с с травмами.

Нарушитель скрылся с места ДТП, но вскоре вернулся обратно и был задержан правоохранительными органами. Известно, что подросток угнал автомобиль. 

Возбуждено административное расследование по статье "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

 

Теги: авария , анапа , дтп
Категории: Лента новостей Новости России

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