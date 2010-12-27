В Аллее почетных граждан посадят клены в честь Басилашвили, Гергиева, Гранина и Собчака

В Аллее почетных граждан Петербурга ожидается пополнение. В День города здесь высадят 7 молодых кленов в честь почетных граждан Северной столицы.

В эту субботу, 27 мая, в Пулковском парке пройдет торжественная церемония посадки деревьев в Аллее почетных граждан Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба акции. Известно, что в этом году деревья высадят в честь Олега Басилашвили, Валерия Гергиева, Даниила Гранина, Анатолия Собчака, Людвига Фадеева, Владислава Чернушенко и Владимира Окрепилова. Рядом с каждым кленом будет установлена небольшая каменная стела с именем почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Отметим, что Аллея почётных граждан была заложена в 2013 году. За эти годы здесь появился 41 молодой клён. Кроме того, еще 8 деревьев были посвящены почетным гражданам Санкт-Петербурга, награжденным этим званием еще до революции. Как правило, в посадке деревьев участвуют сами заслуженные петербуржцы или их родственники. Нередко высадка клена происходит "посмертно": в честь почетных граждан, уже ушедших из жизни.

Очередная высадка кленов состоится 27 мая в 12.30.