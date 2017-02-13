В Адмиралтейском районе раскрыто убийство студента

Накануне во время пьяного застолья убили 19-летнего юношу

Выясняются обстоятельства происшествия, случившегося в Петербурге в переулке Гривцова. Напомним, накануне там нашли тело 19-летнего юноши с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранами груди и рваной раной виска.

Как стало известно со слов источника в правоохранительных органах, труп 19-летнего молодого человека был обнаружен 11 февраля около 23 часов в комнате коммунальной квартиры дома 13/11 в переулке Гривцова. Там же находились трое молодых людей – девушка и двое юношей, один из них был сокурсником погибшего.

Всех троих перепуганных молодых людей задержали. В процессе выяснения обстоятельств гибели юноши выяснилось, что на дружеской попойке присутствовал еще один человек – в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 32-летнего безработного петербуржца, который изобличен в том, что находясь в гостях в указанной квартире, ножом убил студента.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Видео: из архива