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В Адмиралтейском районе через 22 года отпустили убийцу
Сегодня, 10:21
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TretyakovaS
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В Адмиралтейском районе через 22 года отпустили убийцу

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Как сообщает "Фонтанка.ру", 43-летний петербуржец был задержан оперативниками Адмиралтейского района. Мужчина признался в убийстве, но его отпустили, так как преступление было совершено 22 года назад.

43-летний житель Северной столицы был доставлен в отделение полиции 7 июня. Оперативники предъявили ему убийство, совершенное 5 сентября 1995 года.

Тогда в квартире на Английском проспекте(ранее - проспект Маклина) неизвестный задушил 33-летнего кооператора Васильева и украл 4 тысячи долларов.

По данным "Фонтанки", задержанный петербуржец вскоре написал явку с повинной, где описал обстоятельства и даже то, куда он потратил деньги. У полицейских была причина беседовать с ним, ведь поступили результаты экспертно-криминалистического отдела ГУ МВД, где было указано, что именно отпечатки его следов пальцев рук обнаружены в квартире жертвы 22 года назад (недавно мужчина был дактилоскопирован при задержании совсем по другому поводу).

Рапорт полицейских закончился следующими словами: «Мера пресечения не избиралась в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности».

Напоминаем, что в январе этого года оперативники областного «убойного» отдела вынули из прошлого убийство в Выборге. 45-летний петербуржец также во всем сознался и также был отпущен. Но то преступление в Ленобласти произошло 25 лет назад.

Теги: петербург , происшествия
Категории: Новости СПб

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