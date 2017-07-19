Кировчане обсуждают прошедший накануне ливень

Очевидцы делятся фотографиями и видео затопленного Кирова

Накануне, 18 июля, в Кирове прошел тропический ливень. Очевидцы в социальных сетях делятся фотографиями и видео с затопленных улиц и зданий.

Местные жители шутят, что синоптики в этот раз не обманули: обещали тропический ливень и был тропический ливень. Ливень сопровождался сильным ураганным ветром, грозами и градом. В результате разгула стихии десятки поваленных деревьев, повреждены автомобили, размыты дороги и придворовые территории, затоплены улицы и здания.

В магазинах, на производствах и в общественных местах стояла вода. На дорогах бушевали потоки грязной воды. Кировчанам уровень воды доходил до колена.

В некоторых районах прошел крупный град.

Фото и видео: ВК, Злой Кировчанин