В дома на Дмитрова вернули отопление и горячую воду минувшей ночью

Специалисты завершили восстановительные работы на месте коммунальной аварии в Купчине. Около трех часов ночи восстановили подачу отопления и горячей воды в 82 дома.

"Теплосети Санкт-Петербурга" минувшей ночью завершили ремонтные работы около дома 18а на улице Димитрова во Фрунзенском районе. Восстановление трубопровода закончилось около трех часов ночи в пятницу, 3 марта. После этого было восстановлено водоснабжение. В 82 дома в районе вернулись отопление и горячая вода.

Накануне мы сообщали, что в Купчино без тепла остаются жители 82 домов. Причина изменения "погоды в доме" стала авария на требе диаметром 1000 миллиметров около одного из домов. ЧП произошло утром, и после этого в 82 зданиях по соседству пропала горячая вода и отопление. Среди домов были и жилые здания, и социальные. Рабочие трудились на месте с десяти утра четверга, 2 марта. На ремонт отвели около суток. В результате специалисты справились даже быстрее.

В Северной столице время от времени происходят коммунальные аварии. Например, на прошлой неделе фонтан кипятка на Ветеранов бил на высоту нескольких этажей. Автовладельцам приходилось спасать свои машины от горячего душа.