В 2017 году повысятся зарплаты и вырастет количество вакансий на рынке труда

Прогноз рекрутинговых агентств на 2017 год

Такие крупные рекрутинговые агентства как HeadHunter и Superjob провели анализ рынка труда за 2016 год и спрогнозировали ситуацию на 2017 год.

По их мнению, как сообщает Комерасантъ, рост зарплат в компаниях вырастет на 8%, правда прогнозируемый ЦБ рост инфляции урежет эту цифру до 4%. Ближайший пересмотр зарплат треть компаний запланировали на январь 2017 года, еще треть на первую декаду. За 2016 год только 32% работодателей повысили уровень зарплат, а 11% наоборот уменьшили. Остальные оставили на прежнем уровне. Стагнацию зарплат сопровождала оптимизация социальных пакетов. В них все меньше стали включать проезд, обучение, питание, спортклубы.

Прогнозируется и увеличение вакансий в среднем на 5%. Правда, в долгосрочных прогнозах уровень безработицы увеличится на те же 5%, за счет автоматизации и компьютеризации многих процессов. Сократится спрос на работников низшей квалификации, работающих с документацией. бухгалтеров начального уровня, банковских специалистов, сотрудников колл-центров. С 2018 года прогнозируется снижение спроса на низкоквалифицированных рабочих на промышленных предприятиях.



Видео: Piter.TV

