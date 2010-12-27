Петербургу не хватает 388 млн рублей на проведение "Года экологии"

Экологи Санкт-Петербурга запросили из городского бюджета еще 388 млн рублей.

В ближайшее время Законодательное собрание рассмотрит возможность выделения 388 млн рублей из городского бюджета на нужды экологов города. Парламент получил документ, в котором представители Комитета по природопользованию объясняют, почему именно этой суммы не хватает для адекватного проведения "Года экологии" в регионе. Запрашиваемые 388 млн 393 тысяч рублей планируется потратить на конкретные цели. Среди них и поддержка полигона "Красный Бор", и финансирование экологического кластера "Горская", а также обеспечение экологической безопасности более 100 водоемов. Кроме того, денег не хватает на экологическое просвещение, ГКУ "Мелиоративное система" и закупку новой природоохранной техники.

Заметим, что ранее Комитет по природопользованию получил от государства годовой бюджет в 1 млрд 475 млн рублей. Многие эксперты называли эту сумму "смешной", особенно в свете официального Года экологии в стране. Так, бюджет экологов составил менее 0.3% от общих трат городской казны.

Ранее мы писали, что депутаты ЗакСа попросили Минприроды разобраться с проблемами "Красного бора".