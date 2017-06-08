ВТБ хочет через суд получить более 650 млн с акционера "Юлмарт"

Банк подал иск на более чем 650 миллионов рублей к одному из основных акционеров интернет-ритейлера "Юлмарт" Дмитрию Косыгину, который выступал поручителем по кредиту компании.

В Дзержинский районный суд Петербурга подали иск к одному из основных акционеров интернет-ритейлера "Юлмарт" Дмитрию Косыгину. Претензии к бизнесмену имеет банк ВТБ. Финансовая организация хочет получить с акционера более 650 миллионов рублей.

Как сообщает "Коммерсант" соссылкой на копию иска, Косыгин является поручителем между ВТБ и НАО "Юлмарт". В 2016 году интернет-ритейлеру открыли кредитную линию с лимитом в 715 миллионов рублей.

Как пояснили в пресс-службе ВТБ, банк не дождался от Косыгина предложений по урегулированию задолженности компании. Именно поэтому был подан иск в суд. Также в банке добавили, что суд вынес определение об аресте имущества акционера "Юлмарта".

Сам бизнесмен заявил журналистам, что ничего об иске не знает.