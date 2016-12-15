Стали известны подробности о строительстве нового авианосца ВМФ

28 июня в Ленэкспо открылся 8-й Международный военно-морской салон МВМС-2017. На нем съемочная группа Piter.tv увидела возможный макет будущего нового авианосца России

Виктор Бурсук - заместитель главкома по вооружению сообщил "РИА Новости", что ВМФ России запланировал строительство нового авианосца. Макет будущего корабля создал Государственный научный Крыловский центр. Наши корреспонденты посетили открывщийся Международный военно-морской салон в Петербурге и лично пообщались с создателем макета будущего корабля.

По словам Валентина Белоненко, начальника отдела перспективного проектирования боевых надводных кораблей Крыловского государственного научного центра, на салоне представлен лишь возможный вариант проекта по авианосцу, поскольку общая задача еще не решена, ведь надо решить, учитывая денежные средства и функциональные потребности, какой вариант выбрать, поменьше или побольше:

"В создании корабля участвуют тысячи предприятий, основных там только около сотни. И в задачи отдела моего заключаются в том, что мы должны смотреть вперед и уметь готовить ответы на еще незаданные вопросы, свое видение показывать, исходя из развития техники и анализа нашей техники и зарубежной. И вот в результате такого взаимодействия с военными рождаются такие проекты. Это вот пример из возможных вариантов - Многоцелевой авианосец "Шторм", пр.23000е. Это большой авианосец. У американцев такой - атомный, этот – 350 м в длину. В принципе, представленный здесь такой же, как у американцев, у них он в 100 000 тонн. Если такой авианосец будем делать, он будет примерно таким же".

Валентин Белоненко подчеркивает, что корабли создаются для решения задач страны в целом и вида вооруженных сил. Чтобы создать новое вооружение, проводится исследование у заказчика в вооруженных силах и в промышленности. Только когда это все соединяется: общие пожелания и промышленность, создается тактико –техническое задание, которое потом утверждается министром обороны. И только после этого начинается реализация самого проекта.

"У Авианосца, что главное – это эффективность летательных аппаратов. Для этого нужно, чтобы у него была главная полетная палуба, как на аэродроме, достаточных размеров. Также, отдельно взлётные участки сделаны (трамплины и 4-ре взлетных дорожки), нужна посадочная полоса, парковая зона, лифты-подъёмники, ангары" – перечисляет начальника отдела перспективного проектирования боевых надводных кораблей.

Основное у этого корабля – это самооборона. По словам Виктора Бурсука, нельзя "навьючивать" корабль всем вооружением. Авианосец должен быть плавучим аэродромом. Ему нужна только взлетная полоса, ангары и технические средства с обеспечением, радиотехническим и тд. И обязательно оружие самообороны, необходимое для устранения средств поражения противника, которые прорываются сквозь другие уровни обороны. Но самую высокую оборону обеспечивает сама авиация на авианосце, рассказывает начальник по проектированию.

"Есть подводная защита – она в разных объемах, может выдерживать попадания крупногабаритных торпед, взрыв боевой части 400-500 кг и при этом, получив такие повреждения от этой торпеды, корабль останется на плаву и будет работать. И надводная защита – она тоже снижает повреждения. По цене такой атомный авианосец в Америке примерно 10 миллиардов долларов стоит, строится за 6 лет, и плюс 10 миллиардов и даже больше стоит сама авиагруппа. Сейчас эффективность авиации столь выросла, и стоимость ее соответственно тоже, что 1 истребитель типа Raptor F-22, он стоит с учетом всех затрат - 500 миллионов долларов. Он может все. Современные самолеты – это фантастика. И у нас такие же, похожие".

Виктор Бурсуков добавляет, что самое главное заключается в способности правительства возродить промышленность в таком объеме, чтобы нашей продажи продукции было достаточно, чтобы такую обороноспособность обеспечить. Стоит дополнить, что в настоящий момент в ВМФ РФ есть только один авианосец, который сделан в 1991 году. Это тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который сейчас готовится пройти ремонт с модернизацией.

Видео и фото: Piter.tv