Би-2, Каста и даже Дружко - объявлены хедлайнеры третьего VK Fest

Стали известны хедлайнеры третьего VK Fest в Петербурге.

В Санкт-Петербурге 15, 16 июля в Парке 300-летия пройдет третий VK Fest.

Для гостей фестиваля выступят более 40 популярных артистов: Мумий Тролль и Би-2, Мот и L'One, Каста и Miyagi & Эндшпиль, Little Big и Big Russian Boss, Manizha и IOWA, Estradarada, Макс Барских, Jah Khalib, Елена Темникова, Дельфин, Noize MC, Loboda и многие другие исполнители.

Среди хедлайнеров сцены Радио Рекорд — мировые звёзды электронной музыки Pendulum и Yellow Claw.

В тематической зоне "Блогеры" встретятся следующие звезды: Сергей Дружко, YanGo, Николай Соболев, Wylsacom, LizzzTV, Анна Седокова и многие другие знаменитости. А главными участниками фестиваля, уже по традиции, станут популярные сообщества ВКонтакте: MDK, IGM, Лентач, Подслушано.

Напомним, территория парка 300-летия VK Fest разделит на 19 тематических зон: "Музыка", "Блогеры", "Лекторий", "Компьютерные игры", "Косплей", "Благотворительность", "Мода и красота", "Еда", "Экстрим", "Игры", "Спорт", "Инновации", "Маркет", "Искусство", "Драйв", "Юмор" и "Детям". В этом году добавятся две новые зоны - "Зеленая зона" и "Знакомства".

Гостей фестиваля ждут различные мастер-классы спортивные игры, компьютерные турниры, конкурсы косплееров и огромное количество других развлечений от Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора, различных телеканалов, радиостанций и представителей индустрии игр.

Стоит отметить, в прошлом году VK Fest посетили свыше 70 000 человек.

Видео: VK Fest